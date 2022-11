Op deze sluwe manier slaan autodieven toe aan tankstations in ons land

De politie heeft een bende autodieven opgerold die bestuurders op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel op een bijzonder sluwe manier beroofde. Ze roofden auto’s leeg in tankstations terwijl de eigenaars letterlijk ernaast stonden.

De uitbater van een tankstation in Anderlecht zag in september op de beelden van zijn bewakingscamera’s, hoe de dieven te werk gingen. Terwijl chauffeurs hun auto vol tankten, slopen de daders behoedzaam op hun hurken naar de auto. De aandacht van de bestuurders was op dat moment bij de betaalautomaat, of bij de tellers van de bezinepomp.

Wie tankt, vergrendelt vaak zijn auto niet omdat de benzineklep open moet. De dieven konden dus zonder veel moeite de portieren aan de passagierszijde openen. Ze gingen zo aan de haal met waardevolle voorwerpen zoals een handtas, of een laptop.

Uit het onderzoek van de Brusselse politie bleek dat de daders in verschillende tankstations in Brussel en Vlaanderen toesloegen. De politie spreekt over een “stijgend fenomeen”. Het gebeurde al zeker in Anderlecht, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Schaarbeek, Evere en Kraainem.

De uitbater van een tankstation in Anderlecht waarschuwde zijn klanten in september al voor dit “stijgend fenomeen”. — © cel

De daders kozen ook steeds tankstations uit waar de bewaking beperkt was. Bijvoorbeeld tankstations zonder pompbediende.

Na een onderzoek onder leiding van de politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe), konden speurders onlangs twee mannen oppakken. De twee worden verdacht van minstens 30 diefstallen. Het duo is voorgeleid bij de onderzoeksrechter, en aangehouden. “Het onderzoek gaat verder. Mogelijk zal blijken dat er nog meer feiten gepleegd zijn.”

“We willen van de gelegenheid gebruikmaken om de burgers eraan te herinneren: zorg ervoor dat er geen waardevolle voorwerpen op de passagierszetel van de auto te laten liggen tijdens het tanken”, aldus de politie.