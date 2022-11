Kroatië, WK-tegenstander van de Rode Duivels, presenteert zijn definitieve selectie

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft woensdag zijn definitieve selectie van 26 spelers bekendgemaakt voor het WK voetbal van later deze maand in Qatar (20 november-18 december). De verliezend finalist van vier jaar geleden blijft rekenen op een ervaren selectie. Kroatië is in groep F een van de tegenstanders van de Rode Duivels.