Energiefactuur te hoog? Dit zijn de tien beste tips om te besparen

Een gemiddeld gezin dat vandaag een nieuw energiecontract afsluit, betaalt voor elektriciteit en gas ruim 9.000 euro op jaarbasis of 750 euro per maand. Door uw gedrag aan te passen, kan dat bedrag (fors) naar beneden. Tien tips om uw energiefactuur te drukken

Wat verbruikt een gemiddeld gezin?

Een gemiddeld gezin dat op aardgas verwarmt, verbruikt jaarlijks 17.000 kWh gas: 15.000 kWh om de woning te verwarmen, 2.000 kWh voor sanitair warm water. Daarnaast wordt er in een gezin jaarlijks gemiddeld nog eens 1.000 kWh elektriciteit per persoon verbruikt. Voor een gezin van vier mensen komt dat dus neer op 4.000 kWh op. Wie met dit verbruik vandaag een energiecontract afsluit, zal op jaarbasis meer dan 9.000 euro moeten neertellen. Per maand komt dat neer op ruim 750 euro. Dat verbruik kan natuurlijk wel verschillen naargelang woningtype (open, halfopen of gesloten), het soort verwarmingssysteem, de isolatiegraad van het huis en het gedrag van de bewoners.

Waar gaat al die energie naartoe?

“De verwarming van de woning neemt de grootste hap uit het energiebudget: liefst 60 procent”, zegt Bart Wouters van netbeheerder Fluvius. “Daarnaast gaat de energie vooral naar warm water (15 procent), verlichting (6 procent), koelen en vriezen (6 procent), wassen, drogen, strijken en afwassen (5 procent) en koken (5 procent). Het overige energieverbruik is nog goed voor 3 procent.”

Tien tips om te besparen op energie

1. Zet uw thermostaat één graadje minder

“21°C wordt gezien als de ideale binnentemperatuur in een woning”, zegt Geert Flipts van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. “Maar in deze dure tijden kiezen steeds meer mensen om hun thermostaat terug te draaien naar 18 of 19°C in combinatie met een extra trui. Als je de thermostaat één graadje lager zet, bespaar je zo’n 7 procent op het jaarverbruik.” Met de huidige energieprijzen kan u zo bijna 500 euro besparen.

2. Gebruik uw thermostaat flexibel

Door uw kamerthermostaat flexibel te gebruiken, kan u heel wat energie besparen. “Als nachttemperatuur kan u bijvoorbeeld kiezen voor 16°C of minder. Die lagere temperatuur stelt u best een kwartier of een half uur voor het slapen in”, zegt Flipts. “Bij langere afwezigheid kan de temperatuur nog lager.” Een goede dag-nachtregeling vermindert het verbruik van een verwarmingstoestel met ongeveer 10 procent, wat een jaarlijkse besparing van bijna 700 euro oplevert.

3. Verwarm minder ruimtes

Alle ruimtes in uw huis verwarmen hoeft niet altijd. “In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt, staan de radiatorkranen van alle radiatoren best altijd op maximale stand”, zegt Flipts. “In de meeste slaapkamers, gangen en bergruimtes kan de radiatorkraan op de laagste stand.”

4. Verbruik minder warm water

“Het water in de badkamer vormt, na het verwarmen van de woning, de tweede belangrijkste post van energieverbruik in huis”, zegt Flipts. “Hoe minder warm water je verbruikt, hoe minder energie je nodig hebt om het op te warmen. Wie een warm bad laat vollopen, heeft hier gemiddeld 120 liter warm water voor nodig. Vijf minuten douchen onder een spaardouchekop vraagt bijvoorbeeld slechts 35 liter water. Voor een gewone douchekop komt dat neer op 60 liter. Douchen is dus goedkoper dan in bad gaan, tenzij u een regendouchekop gebruikt want daar loopt op 5 minuten tijd 125 liter door.”

5. Zet wasmachine minder warm

Als je een drietal keer per week de wasmachine aanzet, verbruik die jaarlijks zo’n 180 kWh. “Een wasmachine verbruikt vooral energie om het water op te warmen. Hoe hoger de wastemperatuur, hoe meer energieverbruik”, zegt Flipts. “Wasgoed dat niet erg vuil is, wordt schoon op 30°C of zelfs 20°C. Een wasbeurt op 30°C gebruikt de helft minder energie als wassen op 60°C en een kwart minder dan op 40°C.”

6. Gebruik een energiezuinige droogkast

Een energiezuinige droogkast verbruikt gemiddeld zo’n 200 kWh. “Voor een oude droogkast kan dat verbruik tot bijna 400 kWh hoger liggen. “Dat komt dus neer op tien procent van de totale elektriciteitskosten van een gezin op jaarbasis”, zegt Flipts. Een droogkast vervang je best wanneer die ouder is dan zeven jaar.

7. Bespaar op koelen en vriezen

Een efficiënte koelkast met koel-vriescombinatie gebruikt jaarlijks zo’n 170 kWh. Een toestel van 10 jaar oud heeft drie keer zoveel energie nodig. “Vervang dus tijdig uw koelkast”, zegt Flipts. “De ideale temperatuur voor een koelkast is 4 tot 5°C, voor de diepvriezer is dat -18°C.” Hoe voller uw koelkast zit, hoe minder die verbruikt. Uw diepvriezer moet u dan weer regelmatig ontdooien. Een ijslaag van 2 mm geeft een meerverbruik van 10 procent.

8. Plaats overal ledverlichting

“Oude gloeilampen en halogeenlampen verspillen veel energie. Ze werken nog met een gloeidraad waardoor ze niet alleen licht maar ook warmte produceren”, zegt Flipts. “Vervang die oude lampen dus zoveel mogelijk door ledlampen. Een oude lamp van 40 Watt verbruikt liefst zeven keer meer energie dan een ledlamp van 5 Watt, terwijl ze evenveel licht geeft.”

9. Schakel sluipverbruik uit

Heel wat toestellen in huis verbruiken energie terwijl je ze eigenlijk niet gebruikt. “Computers, tv’s, digicorders, opladers, dimmers van staanlampen,… helemaal uitzetten na gebruik, laten een gezin van vier gemiddeld 1 procent besparen op de elektriciteitsfactuur. Een verdeelstekker met aan- en uitknop kan hier handig zijn”, zegt Flipts.

10. Isoleer uw woning

Door uw huis goed te isoleren, kan je jaarlijks vele honderden euro’s uitsparen. Een goede dakisolatie levert met de huidige energieprijzen een besparing van 1.500 euro op, voor muurisolatie is dat op jaarbasis 900 euro. Vloerisolatie en beter isolerende ramen leveren op jaarbasis elk 600 euro op.