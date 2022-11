BILLIE JEAN KING CUP. Ysaline Bonaventure verliest openingsduel, België op achterstand

Ysaline Bonaventure (WTA 96) heeft woensdag in Glasgow in het openingsduel van het Belgische team in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Slovakije het hoofd moeten buigen. De 28-jarige Luikse verloor na anderhalf uur tennis in twee sets (6-2 en 7-6 (9/7)) van Viktoria Kuzmova (WTA 146).