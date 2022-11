WK handbal: bondscoach Yérime Sylla maakt voorselectie van 35 spelers bekend

Technisch directeur Michel Kranzen bevestigde in het persbericht van de Belgische handbalbond (KBHB) dat het maken van de selectie een moeilijke evenwichtsoefening was. “In theorie heb je zeven posities en elke positie wordt ingevuld door vijf spelers. Maar zo vullen we dat natuurlijk niet in. We proberen dat optimaal te doen. Het is geen revolutie maar een evolutie, een logisch gevolg van het parcours dat we afgelegd hebben van januari tot nu, in combinatie met de vorm die de spelers de voorbije maanden getoond hebben. Op basis van al die info hebben Yérima Sylla en Kevin Jacobs hun keuzes gemaakt.”

De Belgische mannen zullen begin januari deelnemen aan een voorbereidingstornooi in Polen. Op 12 januari volgt de afreis naar het Zweedse Malmö. Een dag later, om 20u30, spelen de Belgen tegen wereldkampioen Denemarken hun eerste wedstrijd ooit op een groot toernooi.

Selectie:

Nathan Bolaers (Hubo Handbal), Auguste Boyon (Wezet), Nick Braun (Krefeld/Dui), Pierre Brixhe (Wezet), Julien Cadel (Hazebrouck/Fra), Quinten Colman (Dijon Métropole/Fra), Sébastien Danesi (Wezet), Jeroen De Beule (Bocholt), Nick Deekens (Pelt), Corentin Delatte (Wezet), Louis Delpire (Pelt), David Denert (Eupen), Ilyas D’Hanis (Bocholt), Joris Gillé (Bevo/Ned), Yannick Glorieux (Villeurbanne/Fra), Hamza Hadzic (Wezet), Rob Heeren (Hubo Handbal), Bartosz Kedziora (Eupen), Damian Kedziora (Eupen), Nemanja Kostic (Sasja), Raphael Kötters (Istres Provence/Fra), Jef Lettens (Fenix Toulouse/Fra), Louis Marchal (Hubo Handbal), Simon Ooms (US Ivry/Fra), Arber Qerimi (Hubo Handbal), Tom Robyns (Saran Loiret/Fra), Kobe Serras (Bevo/Ned), Kévin Siraut (Hubo Handbal), Robbe Spooren (Pelt), Serge Spooren (Bocholt), Yves Vancosen (Wezet), Door Vandebeeck (Pelt), Louis Vandebeeck (Pelt), Seppe Vandeboer (Pelt), Arthur Vanhove (Hubo Handbal)