Massa-ontslag bij Meta: moederbedrijf Facebook en Whatsapp schrapt 11.000 banen

In een bericht op de website heeft Zuckerberg het over “enkele van de moeilijkste veranderingen in de geschiedenis van Meta”.“Ik wil verantwoordelijkheid nemen voor deze beslissingen en voor hoe we hier zijn gekomen”, zei Zuckerberg in de verklaring. “Ik weet dat dit moeilijk is voor iedereen, en het spijt me in het bijzonder voor degenen die getroffen zijn.”

In zijn statement verwijs Zuckerberg naar de groei van techbedrijven tijdens de pandemie en dat hij verwacht had dat die groei zich ook na de pandemie zou verderzetten. “Helaas verliep dit niet zoals ik had verwacht. Niet alleen is de online handel teruggekeerd naar eerdere trends, maar de macro-economische neergang, de toegenomen concurrentie en het verlies van advertenties hebben ervoor gezorgd dat onze inkomsten veel lager zijn dan ik had verwacht. Ik heb dit verkeerd aangepakt, en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor.”

“Dit is een triest moment, en daar kunnen we niet omheen”, gaat Zuckerberg verder. “Degenen die vertrekken, wil ik nogmaals bedanken voor alles wat jullie aan deze plek bijgedragen hebben. We zouden niet zijn waar we nu zijn zonder jullie harde werk, en ik ben dankbaar voor jullie bijdragen”, schrijft hij. “Aan degenen die blijven, ik weet dat dit ook voor jullie een moeilijke tijd is. Niet alleen nemen we afscheid van mensen met wie we nauw hebben samengewerkt, maar velen van jullie voelen zich ook onzeker over de toekomst. Ik wil dat jullie weten dat we deze beslissingen nemen om te zorgen voor een sterke toekomst.”

(sgg)