Vier redenen waarom de ‘rode vloedgolf’ bij de midterms er niet kwam, en alle vier hebben ze met Trump te maken

De tussentijdse verkiezingen hebben niet opgeleverd wat algemeen was verwacht. Van een ‘rode vloedgolf’, verwijzend naar de kleur van de Republikeinen, is geen sprake. De kans blijft bestaan dat de partij het Huis van Afgevaardigden overneemt, maar het kan mogelijk nog een hele tijd duren voor dat duidelijk is. De Senaat blijft waarschijnlijk onbeslist tot een nieuwe verkiezing in Georgia op 6 december. Het lijkt een verkiezing geworden die geen van de partijen echt heeft gewonnen. Daar zijn een aantal redenen voor.