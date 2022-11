Moeder van zes kinderen “wordt gezocht door Interpol” maar verdient handenvol geld met pikante beelden

Een Schotse moeder van zes wordt naar eigen zeggen gezocht door Interpol nadat ze in 2013 aan het Noorse justitieapparaat ontsnapte door het land te ontvluchten. Maar haar gerechtelijke problemen houden Lisa Marie Mathers (30) niet tegen om goed haar brood te verdienen. De vrouw deelt pikante kiekjes en video’s via de website OnlyFans en verdient daarmee handenvol geld. “Maar ik blijf vrezen dat ik toch nog in de cel vlieg”, klinkt het. Het opmerkelijke verhaal van de Schotse gaat nu de wereld rond.

Lisa Marie is in Schotland geboren, maar verhuisde als tiener naar Noorwegen, waar ze ook trouwde en kinderen kreeg. Toen ze haar huidige man Paul (40) ontmoette in 2013, sloeg de vonk meteen over en liet ze haar toenmalige echtgenoot zitten. Maar toen begonnen de problemen. Er hing haar een rechtszaak boven het hoofd voor feiten waar ze niet dieper op in wil gaan. Maar ze dreigde in de cel te vliegen, beweert ze. Dus nam ze de benen met haar gezin, en vestigde ze zich in Schotland om te ontsnappen aan de Noorse justitie.

In 2017, vier jaar nadat ze was gevlucht, kreeg ze een gerechtelijk bevel om zich bij een Noorse rechtbank aan te bieden. “Maar dat deed ik niet”, klinkt het. “Toen begon ik telefoontjes te krijgen van Noorwegen dat Interpol was ingeschakeld om mij op te sporen en te arresteren.” Uit angst om opgepakt te worden, durft Lisa Marie het land niet meer te verlaten en kijkt ze voortdurend over haar schouder. “Ze hebben de zaak zogezegd laten vallen, maar ik ben erg bang dat ik plots toch nog in de cel zal vliegen.”

OnlyFans

Maar er moest ook nog brood op de plank komen voor haar zes kinderen. En Lisa Marie was het beu om thuis te zitten en niks te doen. Dus begon ze een carrière als stripper, die ze al snel opgaf om terug te gaan studeren. Maar ook dat viel tegen, dus haakte ze al snel af op de universiteit en maakte ze een account op de website OnlyFans, waar veel sekswerkers de kost verdienen. Sindsdien verdient het Schotse model naar eigen zeggen minstens 100.000 dollar (omgerekend zo’n 115.000 euro) per maand.

Nu spendeert ze dagelijks zes tot acht uur met opnames te maken om op de website te plaatsen of om aanvragen en wensen van fans te vervullen. “Er zou eigenlijk geen stigma op deze job mogen rusten”, besluit Lisa Marie. “Iedereen zou het kunnen doen, we mogen gerust tonen wat we te bieden hebben.”

