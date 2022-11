Wordt dit de nieuwe carnavalskraker? Ivo (69) neemt single op met zijn kleinkinderen

Ivo Jeurissen is niet aan zijn muzikale proefstuk toe. In de jaren 70 maakte hij met de Woodpeckers al furore in het Maasland. “We wonnen voor Maasmechelen twee keer Carnavalissima, de bekende liedjeswedstrijd. Ik schreef ook nummers voor onder meer de Spasbinken uit Genk en ik componeerde het OLS-lied voor het schuttersfeest in Opoeteren in 2008.” Maar Ivo maakt niet alleen muziek voor feestneuzen. “In 2020 schreef ik een nummer voor mijn sterrenkleinkindje Fenne. Dat was emotioneel wel moeilijk.”

En nu is er dus de nieuwe single Mien Heudje. “Bertie Moors, de producer van de bekende BM Studio in Lanaken, vroeg of ik wilde meewerken aan de nieuwe verzamel-cd van Maasland Alaaf, wat vroeger Vastelaovend aan de Maaskant was”, zegt Ivo. “Ik ben dan thuis aan de slag gegaan met mijn gitaar en al vrij snel stond Mien Heudje op papier. Jo Martens heeft dan de muziek gearrangeerd en ingespeeld in de studio.”

Eenmaal opgenomen, rijpte bij ‘pake’ Ivo het idee om zijn kleinkinderen in te schakelen: Lotte (12), broer Lander (10) en Jinte (8). “In het refrein komt telkens een schuiftrombone terug, ik wilde die vervangen door kazou’s, die de kleinkinderen dan zouden inspelen. Ze waren meteen enthousiast, maar in de studio bleek het toch niet zo simpel. Producer Bertie stelde voor om de kazou’s weg te laten en de kinderen het refrein te laten meezingen. Ze hadden het liedje wel al gehoord, maar nooit het hele refrein ingeoefend, dat moest dus onvoorbereid gebeuren. Maar uiteindelijk verliep het wel vrij vlot. Ze hebben hun stem wel schor moeten zingen, want er waren meerdere takes nodig.”

Fotoshoot

Zoals het echte popsterren betaamt, volgde na de studio-opname een ware fotoshoot. “Dat vonden ze natuurlijk ook te gek. We hebben dan onze carnavalsoutfit aangetrokken - daar gaat het liedje ook over - en een van de mama’s nam de foto’s voor de cover van het cd-hoesje. De hele dag was eigenlijk één hoogtepunt. Tegen de avond waren ze wel alle drie tam, zoals ze hier zeggen”, lacht Ivo. Er moest natuurlijk ook een naam op de cd. Na lang zoeken werd het De Charelkes. “De cd-single is te koop voor 5 euro, zo houden de Charelkes er nog een zakcentje aan over”, zegt Ivo.

In januari verschijnt de verzamel-cd Maasland Alaaf met daarop ook Mien Heudje. De verzamelde liedjes zullen voorgesteld worden op 15 januari 2023 tijdens een grote carnavalhappening in het Cultuurcafé in Lanaken. “Ze hebben ons al gevraagd of we het liedje daar samen kunnen brengen. Maar dat moet ik eerst nog met De Charelkes bespreken.”

De single-cd bestellen, kan via ivo.jeurissen@telenet.be