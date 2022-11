Drama voor Senegal, vlak voor WK in Qatar: “Sadio Mané mist het WK met blessure”

Sadio Mané moet forfait geven voor het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Dat bericht de Franse sportkrant L’Equipe woensdag. Het nieuws werd later bevestigd door Bild.

De aanvaller viel dinsdag uit in de 6-1 competitiezege van Bayern München tegen Werder Bremen. Achteraf was Dino Toppmöller, de T2 van de ‘Rekordmeister’, nog optimistisch over de WK-kansen van de Senegalees.

“Mané werd geraakt op zijn been en dat gaf hem wat zenuwpijn, maar het is niet ernstig. Zijn deelname aan het WK komt niet in gevaar”, zei Toppmöller. Hoofdcoach Julian Nagelsmann bevestigde wel dat Mané nog onderzoeken moest ondergaan.

L’Equipe kwam woensdag met het nieuws dat Mané schade heeft opgelopen aan een pees in zijn rechterbovenbeen. Hij staat enkele weken aan de kant en mist zo het WK in Qatar. Tot groot verdriet ook van de Senegalese president Macky Sall.

Senegal opent haar WK op 21 november tegen Nederland. Vrijdag maakt bondscoach Aliou Cissé zijn WK-selectie bekend. Kalidou Koulibaly (ex-Genk, nu Chelsea) is de kapitein van de ‘Leeuwen van Teranga’.