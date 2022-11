Elise Mertens en Kirsten Flipkens dubbelen op Billie Jean King Cup

Maryna Zanevska (WTA 81) en Ysaline Bonaventure (WTA 96) zullen het Belgische team woensdag vertegenwoordigen in de enkelduels van de eerste groepswedstrijd van de Billie Jean King Cup tegen Slovakije. In het dubbelspel rekenen de Belgen op Elise Mertens, net terug van Texas waar ze de WTA Finals in het dubbelspel op haar naam schreef, en Kirsten Flipkens.