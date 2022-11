Charles De Ketelaere (en ‘flop’ Divock Origi) krijgen alweer slechte punten: “Hij leek verward in de minuten die hij kreeg”

Origi dacht in de 56e minuut de score geopend te hebben voor de Rossoneri, maar de VAR stak een stokje voor het Milanese feestje. Ondanks voldoende kansen en bijna 75 procent balbezit kwam er geen afscheiding meer in Lombardije. Origi ruimde op het uur plaats, e Ketelaere pikte het slotkwartier mee bij de Italiaanse landskampioen.

Door het dure puntenverlies ziet nummer twee Milan (30 punten) de kloof met competitieleider Napoli oplopen tot acht eenheden. En dus was La Gazzetta dello Sport alweer kritisch voor de regerende landskampioen, met in het bijzonder voor de twee spelende Belgen.

“Origi zorgde voor een nostalgisch gevoel bij Olivier Giroud (die onze landgenoot verving in Cremona, red.)”, aldus de roze sportkrant die Origi met een 5/10 de slechtste Milanees vond. “Hij doet altijd zijn best, maar miste de beste kans voor Milan en anticipeerde niet goed bij een nieuwe opportuniteit die hij kreeg.”

“Het punt voor De Ketelaere is niet zo laag omdat hij slechts 20 minuten speelde”, aldus de Gazzetta over de 5,5 voor de Rode Duivel. “Maar hij creëerde niets en alles mislukte.”

Ook in andere Italiaanse media kregen onze landgenoten geen geweldige punten. Origi kreeg ook in La Repubblica een 5/10, net als De Ketelaere. “De Belg kreeg net voldoende tijd om de zestien nog wat drukker te maken en daarna ook nog eens geel te pakken”, klinkt het hard. Ook Goal Italia gaf CDK een mager vijfje. “Hij miste alle ballen die naar hem gespeeld werden, zelfs degen die hij zelf opeiste. Spijtig.” Hetzelfde geluid bij Eurosport IT. “In het kwartiertje dat hij kreeg, liet De Ketelaere zich opmerken door een foute controle in de zestien en een slechte interventie op het middenveld.”

Calciomercato vatte de prestatie van De Ketelaere - met ook een 5/10 - samen als: “Hij leek verward in de paar minuten die hij kreeg.”

“Belgen brengen niet op”

De Gazzetta wijdt woensdag zelfs een volledige analyse aan het falen van de Belgen tegen Cremonese, waar Cyriel Dessers ontbrak door een blessure.

“In Cremona was het opnieuw een slechte test voor de twee Belgen, die hun stempel niet kunnen drukken. De aanvaller (Origi, red.) verspilde een nieuwe kans, terwijl de aanvallende middenvelder (De Ketelaere, red.) nog steeds niet heeft kunnen schitteren. En ze waren toch de twee grootste zomeraanwinsten voor dit Milan. Origi en De Ketelaere kampen echter met een probleem, ze brengen niet op. De mercato van Milan is deze keer nog niet van de grond gekomen.”

© AFP

“Tegen Verona zorgde Origi nog voor blijdschap omdat hij eindelijk kon meespelen. De goal tegen Monza, een torpedo met rechts, leek de start van een prachtig parcours, maar in Cremona maakte Origi niks klaar. Het was alsof hij vuur was dat geen zuurstof meer had om te blijven branden. Hij startte voor de vierde keer, maar toont geen enkele vooruitgang. En hij maakte, na een misser tegen Spezia, een tweede grote fout met zijn kans tegen Cremonese.”

Trainer Stefano Pioli stelde na afloop dat “iedereen beter moest doen” toen de naam van De Ketelaere genoemd werd. “De coach vraagt tijd en geduld, maar je mag intussen toch betere cijfers verwachten van iemand als De Ketelaere”, aldus de Gazzetta. “Toen Brahim Diaz werd vervangen, wist de Belg opnieuw niet hoe hij zich kon laten zien. Er is nog maar één partij te gaan voor het WK en vanaf januari zijn er geen excuses meer.”