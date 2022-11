“Really bad”: Donald Trump suggereert opnieuw fraude tijdens verkiezingen

Onbetekenende technische issues met stemcomputers voeden online complottheorieën over fraude. De voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump doet zijn duit in het zakje.

Er waren technische problemen in zowat een vijfde van de 223 stemlokalen in Maricopa County in Arizona. Kiezers hadden problemen om hun stembriefje in de telmachines in te voeren. Controleurs waren er snel bij om kiezers gerust te stellen dat er geen stemmen verloren zouden gaan. De stembriefjes die niet in de computer geraakten, worden later met de hand geteld, zo zeiden hoofdopzichters Bill Gates en Stephen Richer - beide Republikeinen - in een video op Twitter.

Alleen is Maricopa County uitgerekend dé plek waar Republikeinen bij de presidentsverkiezingen van 2020 stelden dat er ongeregeldheden waren. Het duurde dan ook niet lang eer er op sociale media geruchten van fraude de ronde deden. Kelli Ward, voorzitter van de Republikeinse Partij in Arizona, suggereerde meteen een mogelijk misdrijf.

De fraudeclaims kregen tractie na een video van Charlie Kirk, een conservatieve radiomaker die stelde dat er “arrestaties moeten volgen voor wat er gebeurde in Maricopa County”, aldus The New York Times. Die video ging viraal en leidde al gauw tot meer dan 40.000 berichten op Twitter, zo becijferde het Election Integrity Partnership, dat misinformatie over de verkiezingen volgt. Ook voormalig president Donald Trump deed zijn duit in het zakje, op zijn eigen sociale medium Truth Social: ‘Hier gaan we weer? Het volk zal dit niet tolereren!!!’

In de race om gouverneur te worden in Arizona kreeg Democrate Katie Hobbs al snel een ruime voorsprong. De Republikeinse kandidate Kari Lake warmde in een persconferentie haar kiezers op om zich daar niet bij neer te leggen. Ze suggereerde dat ze haar verlies mogelijk zou steken op vals spel en incompetentie van verkiezingscontroleurs. “Ze proberen een rode tsunami af te wenden, maar die komt er hoe dan ook”, zei ze.

Ook over de stembureaus in Detroit gingen geruchten zonder grond de ronde, na een klein technisch probleem. Bij sommige kiezers gaf de computer aan dat de mensen al hadden gestemd, terwijl dit niet zo was. Het probleem werd door officials “een kleine glitch” genoemd en was snel opgelost. Ook dit werd door Donald Trump opgepikt op Truth Social, waar hij de situatie “REALLY BAD” noemde. ‘Mensen komen stemmen om vervolgens te worden verteld: “Sorry, je hebt al gestemd.” Dit gebeurt in groten getale, ook elders. Protest, protest, protest!’