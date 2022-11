Tongerse drugskoerier (32) die in Bilzen onderschept werd, zit in de gevangenis

De 32-jarige Tongerse drugskoerier die maandagnamiddag betrapt werd met een kilo marihuana op de Riemsterweg in Martenslinde, is dinsdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Bij een huiszoeking werden drugs, een grote som geld en verboden wapens gevonden.

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst merkte de Tongenaar maandagnamiddag op in Mopertingen, waar hij met een hoge snelheid over de Rode Kruislaan reed. Even verderop, op de Riemsterweg in Martenslinde, kon een politiemotard de Audi aan de kant zetten. De 32-jarige man uit Tongeren kon geen geldige verzekering voorleggen, waardoor zijn wagen getakeld werd.

Bovendien bleek hij onder invloed van marihuana en cocaïne. Omdat hij in het verleden al vaker veroordeeld werd voor verkeersinbreuken, had de Tongenaar een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar. Dat rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Bij een doorzoeking van zijn auto vond de politie ook twee pakken van 500 gram marihuana. De dertiger werd gearresteerd en naar het commissariaat in Bilzen gebracht.

De politie vond uiteindelijk heel wat drugs, een grote som geld en een aantal verboden wapens. — © Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

Verboden wapens

In opdracht van het parket Limburg voerde de politie een huiszoeking uit in de woning van de drugskoerier. Daarbij werden nog meer drugs en een grote som cash geld gevonden. De politie nam ook verboden wapens in beslag, zoals boksbeugels en een dolk. In totaal werden 7 pv’s opgesteld, o.a. voor drugshandel, rijden onder invloed en verboden wapenbezit. Dinsdag werd de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste de man aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis.

