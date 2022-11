Opslagruimte van scoutsmateriaal gaat in vlammen op, mogelijk risico op asbest

Woensdagochtend ontstond een hevige brand in de Bruidstraat in Diest. Een opslagruimte van scoutsmateriaal ging in vlammen op. Wie in de buurt woont, moet ramen en deuren gesloten houden. Mogelijk is er risico op asbest.

De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Maar uit voorzorg zijn enkele straten in de omgeving afgesloten voor verkeer en passage. Het gaat om de Begijnenstraat, Rode Kruisstraat, Grauwzusterstraat en de Vestenstraat. Bewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en tuinen niet te betreden. Inkomend verkeer vanaf de Schaffensestraat, wordt afgeleid naar de Michel Theysstraat of Koning Albertstraat indien nodig. En de Pesthuizenstraat is afgesloten vanaf het zwembad. Uitgaand verkeer vanaf Veemarkt kan de stad verlaten via de Zeven Weeenstraat en Pesthuizenstraat of via Graanmarkt.

School en bib blijft gesloten

Ook de Warandeschool blijft uit voorzorg gesloten. “Ouders werden zoveel mogelijk persoonlijk op de hoogte gebracht door de school”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “De school voorziet opvang voor kinderen in de Petersstraat. Voor Freinetschool de Pit aan de Overstraat is er geen probleem. Het woonzorgcentrum op de Ezeldijksite werd eveneens gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En ook de bibliotheek blijft in de voormiddag gesloten.”

Een gespecialiseerde firma is onderweg om de omvang van de schade in te schatten. Tref je asbestdeeltjes aan? Contacteer dan de stad op het nummer 013-31.21.21. Laat de stukjes liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen. “Wanneer de resultaten van het onderzoek binnen zijn, wordt hierover gecommuniceerd via de gekende kanalen van Stad Diest en onze website”, besluit De Graef.