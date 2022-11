Ze voorspelden de voorbije drie WK’s correct: feest voor Lionel Messi, vroege exit voor Rode Duivels volgens EA Sports

EA Sports simuleert voor elk WK het toernooi op basis van wat zij ‘HyperMotion2 Technology’ noemen, gekoppeld aan de ratings van alle ploegen. In 2010 wisten ze daardoor dat Spanje de wereldtitel zou pakken, vier jaar later Duitsland en in 2018 Frankrijk. In 2022 denkt EA Sports dat Lionel Messi en Argentinië het WK gaan winnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de Argentijnen zou het een tweede wereldtitel zijn, na die van 1986. Ze zouden op weg naar die triomf Denemarken, Nederland, Frankrijk en Brazilië kloppen. De Gouden Kanaries gaan volgens EA Sports Zuid-Korea, Duitsland en Portugal verslaan. En de Rode Duivels? Die zouden stranden in de 1/8ste finales, na een 2-1 nederlaag tegen de Duitsers.

Messi zou zich met acht doelpunten ook tot Golden Boot kronen, voor Memphis Depay en Kylian Mbappé met zes doelpunten. Karim Benzema, Piort Zielinski en Bernardo Silva zouden de beste spelmakers zijn met drie assists, terwijl Eden Hazard er eentje zou uitdelen.