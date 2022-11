GETEST. Waarom de herfst ideaal is om een relaxmomentje bij Elaisa Wellness te boeken

Zweten, baden en mediteren in het midden van de natuur. Is zo’n relaxmomentje bij Elaisa Energetic Wellness écht de moeite? Wij namen de proef op de som. Spoiler alert: wij werden helemaal zen van de ‘infinity jacuzzi’ én de gekleurde herfstblaadjes.

Dat Elaisa geen gewone wellness is, wordt al snel duidelijk. De beleving begint al op de parking, waar je met een elektrische shuttle naar de wellness gebracht wordt. Vanaf dan is het loslaten. Het imposante complex, dat iets weg heeft van een moderne Maya-tempel, maakt meteen indruk en legt de lat extra hoog. Ook eenmaal binnen zien we meer van dat. Van Boeddhabeelden in de relax- en meditatieruimtes tot live muziek en helende kristallen in de sauna’s. Dat dit voor wellnessliefhebbers een paradijs op aarde is, beginnen we te begrijpen.

Het prachtige uitzicht over Connecterra is een mooi extraatje in de lente of zomer. — © Raymond Lemmens

Toegegeven: zelf zijn we niét die fervente wellnessgangers, maar ook wij vallen voor de charmes van Elaisa. Al is het vooral de setting in de natuur die ons het meest verrast. Het grote meer omringd door heuvels en bomen is prachtig. En de herfstkleuren maken het uitzicht nog zoveel mooier. Overal waar je gaat en baadt ben je verbonden met de natuur. In de Avatar Sauna lijkt het alsof je zelf in het bos zit en in de Sunset Sauna zie je de eendjes zwemmen op het meer. Ook een voetbad nemen aan de rand van het water is een aanrader. Het zijn net die linkjes met de natuur die ons écht helpen ontspannen.

Op de bovenste verdieping vind je het Mineral Bath, een rond bad omringd met een geometrische stalen constructie. Hier trekken de gigantische ramen de natuur als het ware naar binnen. Maar het allerbeste view? Die heb je in de infinity jacuzzi. De frisse wind, het warme water en het panoramisch uitzicht over de herfstkleuren schakelen ons meteen in zenmodus.

© Stien Vanbaelen

Bezin wel al even vóór je naar de wellness gaat, want een relaxmomentje bij Elaisa is niet goedkoop. Voor je entree betaal je 55 euro. In de prijs zit wel een gratis honingscrub. Helaas kan je de scrub enkel reserveren aan de receptie. Toen wij aankwamen, amper tien minuutjes na openingstijd, was de sessie al helemaal volzet. Daarbij betaalden we voor het lenen van twee handdoeken en twee badjassen nog 39 euro extra. Kleine bespaartip: je eigen handdoek, badjas en slippers meenemen is toegestaan.

Lang verhaal kort: wil je een zenmomentje boeken bij Elaisa? Zeker doen, maar boek je me-time in de herfst, wanneer de natuur op haar mooist is.

© Stien Vanbaelen

Waarom Elaisa bezoeken?

1. De connectie met de natuur is hier de grootste troef. Zowel binnen als buiten brengt de omgeving van het Nationaal Park Hoge Kempen je extra veel rust.

2. Voor de extraatjes. Live muziek tijdens het baden, energieke opgietingen in de sauna’s en een honingbodyscrub zijn allemaal inbegrepen in de entreeprijs.

3. Je kan ook exclusieve belevingen reserveren voor een meerprijs, zoals een klei-ceremonie, een chocoladebodyscrub, halotherapie of een massage naar keuze.

Elaisa Energetic Wellness, Nationaal Parklaan 7 in Dilsen-Stokkem. Elke dag open van 10 tot 22 uur. Reserveren via www.elaisawellness.com. Check voor je komst ook even op welke dagen badkleding al dan niet verplicht is.