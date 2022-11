Extra boete van 509 euro voor zelfstandigen bovenop verkeersovertreding valt te betwisten

Nogal wat zelfstandigen en zaakvoerders van vennootschappen die een verkeersboete kregen, klagen er over dat ze nadien nog een extra boete ontvingen van 509 euro omdat ze vergaten de chauffeur te identificeren. Een verkeersadvocaat uit Diksmuide die de bijkomende boete van zijn cliënt heeft betwist, kreeg nu gelijk. In de toekomst zullen nu vermoedelijk meer chauffeurs dat proberen.

Waar gaat het over? Meer dan een jaar nadat ze zonder morren een verkeersboete hebben betaald, krijgen veel zelfstandigen en zaakvoerders van vennootschappen plots een extra boete van 509 euro in de bus. Omdat ze vergaten de chauffeur te identificeren. Dat is verplicht en staat zo in de verkeerswet. “Ongehoord”, vindt zelfstandigenorganisatie Unizo.

Maar de FOD Justitie zegt dat de verplichting tot identificatie een belangrijk wettelijk wapen is in de strijd tegen recidive. Om veelplegers op te sporen wil justitie elke verkeersovertreder identificeren. “Daarom is het belangrijk dat ondernemers duidelijk melden wie er echt achter het stuur van hun bedrijfswagens zat toen er een overtreding werd begaan.”

Advocaat Tom Bailleul uit Diksmuide, gespecialiseerd in verkeersrecht, heeft bezwaar aangetekend tegen de fameuze boete. Voor meerdere cliënten. Maandag liet het openbaar ministerie hem voor het eerst weten dat de betwisting werd aanvaard. Dat wil zeggen dat de boete van zijn cliënt wordt kwijtgescholden.

“In mijn motivering heb ik onder meer aangehaald dat mijn cliënt zijn minnelijke schikking direct heeft betaald. Hij was dus al geïdentificeerd. Bovendien hebben we het tijdsverloop tussen de oorspronkelijke boete en de extra minnelijke schikking aangekaart. Daar lag meer dan een jaar tussen. Dat is veel te lang. Bovendien vonden we dat er minstens een herinnering kon gestuurd worden alvorens zo een zware extra boete op te leggen”, voert meester Bailleul als verdediging aan.

Of het voor het eerst is dat het openbaar ministerie de betwisting voor de ‘zelfstandigenboete’ heeft aanvaard, is voorlopig niet duidelijk. Maar het zal ongetwijfeld anderen er toe aanzetten om hetzelfde te doen.