SENAAT. Fetterman klopt televisiester ondanks beroerte, maar het blijft nagelbijten voor beide partijen

John Fetterman (centraal) en J.D. Vance (rechts) mogen naar de Senaat, maar in een aantal ‘swing states’ - zoals het Georgia van Herschel Walker (links) is het nog nagelbijten. — © AFP, AP, Reuters

Tijdens de ‘midterm’-verkiezingen in de Verenigde Staten wordt dinsdag een derde van alle senatoren verkozen. Met de Democraat John Fetterman won weliswaar een opvallend figuur de bijzonder felbevochten verkiezingsstrijd in Pennsylvania, maar in andere ‘swing states’ is de uitslag nog helemaal niet duidelijk. Aangezien de meerderheid in de Senaat een kwestie van één of twee zetels lijkt te worden, is het dus koffiedik kijken wie glorieert.

Georgia

In Georgia neemt de zittende Democratische senator Raphael Warnock het op tegen de omstreden Republikein Herschel Walker, een voormalig American football-speler die tijdens de campagne geplaagd werd door schandaal na schandaal, en een belabberd figuur sloeg. Toch is het bijzonder nipt in de swing state: Warnock heeft er voorlopig 49,3 procent van de stemmen, Walker volgt met 48,6 procent. De telling is echter nog volop aan de gang.

Warnock nam dinsdagavond (plaatselijke tijd) al even het woord voor zijn sympathisanten. “We weten niet of we vandaag de uitslag al zullen kennen”, zei de dominee. “Er is nog werk. Maar wanneer alle stemmen geteld zijn, zal blijken dat ik meer stemmen heb gehaald dan mijn tegenstander”, klonk het.

De senaatszetel in Georgia is fel gegeerd, want mogelijk wordt het die zetel die de ene of andere partij aan een meerderheid helpt in de Senaat. Alleen: volgens de spelregels in Georgia moet een kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen halen om senator te worden. Omdat onafhankelijke kandidaten er kiezers afsnoepen van de Democraten en Republikeinen, halen die beiden allicht de vijftig procent niet. Als dat het geval is, komt er pas op 6 december een zogeheten ‘run-off election’ tussen de twee populairste kandidaten – Warnock en Walker dus.

Nevada

Ook in Nevada is het bijzonder spannend. Daar kan het nog dagen duren voor we de uitslag kennen, lieten overheidsambtenaren inmiddels weten. De zittende Democratische senator Catherine Cortez Masto gaat er momenteel aan de leiding met 51,2 procent, tegen 46 procent voor de Republikein Adam Laxalt. Voorlopige uitslagen moeten met het nodige voorbehoud geïnterpreteerd worden, omdat er grote verschillen bestaan tussen welke soort stemmen (via de post, in het stemhokje,...) en uit welke districten eerst geteld worden.

“Ik heb er vertrouwen in dat we een campagne hebben gevoerd om te winnen”, zei Cortez Masto in een voorlopige reactie. Maar dat heeft ook Laxalt: de voormalige openbaar aanklager van de staat liet weten dat “we exact zijn waar we willen zijn in deze race”.

Arizona

In Arizona – waar ook een nipte race voorspeld werd – lijkt de zittende Democratische senator Mark Kelly het wel te zullen halen. Hij heeft voorlopig 56,3 procent van de stemmen, zijn Republikeinse uitdager Blake Masters staat op 41,5 procent.

Toch is er heisa in de staat: dinsdagochtend waren er even technische problemen met de telcomputers in het belangrijke district Maricopa, maar ondanks Republikeins protest (en een rechtszaak) besliste een rechter er dat de stembureaus niet langer open moesten blijven. Dat bleek al voldoende voor voormalig president Donald Trump om zijn gekende riedeltje van verkiezingsfraude boven te halen. In Phoenix is de politie alvast opvallend aanwezig rond de telbureaus. In 2020 braken er grootschalige protesten uit rond diezelfde bureaus toen aanhangers van Trump er de verkiezingsuitslag kwamen aanvechten.

Wisconsin

In Wisconsin leidt de zittende Republikeinse senator Ron Johnson: hij heeft voorlopig 50,7 procent van de stemmen, tegen 49,3 procent voor zijn Democratische uitdager Mandela Barnes. Ook daar is het wachten op een definitieve uitslag.

Ron Johnson — © AFP

Pennsylvania

Een strijdstaat waarvan we de uitslag wél al kennen, is Pennsylvania. Daar won John Fetterman, de opvallende Democraat van twee meter lang met zijn typerende hoodie. De voormalige luitenant-gouverneur van de staat nam het op tegen Mehmet Oz, die in de VS vooral bekend is als de televisiefiguur Dr. Oz.

De senaatszetel van Fetterman was voorheen in handen van een Republikein die zich niet meer verkiesbaar stelt. De campagne in Pennsylvania was dan ook de duurste van heel het land. De overwinning van Fetterman is dus een bijzonder grote opsteker voor de Democraten met het oog op het behouden van de meerderheid in de Senaat.

Beide partijen hebben vandaag 50 zetels in de Senaat. Als de Republikeinen op het einde van de race netto één zetel kunnen stelen van de Democraten, nemen ze de controle over in de Senaat. Door de zege van Fetterman staan ze netto echter op één zetel verlies, want elders verloren beide partijen nergens een senaatszetel.

New Hampshire

In New Hampshire kon de zittende Democratische senator Maggie Hassan haar zitje behouden. Dat is een klap voor de Republikeinen, die gehoopt hadden er een cruciale Democratische zetel te veroveren. Hassan klopte de door Donald Trump gesteunde Republikein Don Bolduc.

Opvallend is dat de Democraten Bolduc gesteund hadden tijdens zijn voorverkiezing, in de hoop dat Hassan gemakkelijk zou kunnen winnen van zo’n ‘radicale’ kandidaat. Toch werd het nog spannend, omdat Bolduc het beter dan verwacht deed in de peilingen.

Maggie Hassan — © AFP

South Carolina

In South Carolina won de zittende Democratische senator Tim Scott zijn herverkiezing vlot. Op zich niet verrassend, maar opvallend genoeg zinspeelde Scott in zijn overwinningsspeech wel op een gooi naar het presidentschap in 2024.

Uit een enquête van CNN blijkt alvast dat meer dan twee derde van de kiezers niets voelen voor een nieuwe kandidatuur van huidige president Biden. Van de onafhankelijke kiezers vond 70 procent een nieuwe gooi naar het presidentschap een slecht idee, voor republikeinse kiezers liep dat op tot 90 procent. Maar opvallend: ook binnen het Democratisch kamp steunen minder dan zes op de tien kiezers een tweede termijn van Biden.

Colorado

In het ‘oranje’ Colorado haalde de Democraat Michael Bennet het. Hij werd uitgedaagd door Joe O’Dea, die volgens sommige peilingen een kans maakte om een belangrijke senaatszetel over te nemen maar daar dus niet in is geslaagd.

Michael Bennet — © AP

Ohio

In Ohio ging de zege naar de omstreden Republikein J.D. Vance, die een Republikeins zitje moest verdedigen tegen Democratische uitdager Tim Ryan. Vance geldt als een erg rechtse, door Donald Trump gesteunde Republikein. Hij is een tech-investeerder, en de auteur van ‘Hillbilly Elegy’, een autobiografie over de crisis van het traditionele Amerika met oude waarden. De Democraten hoopten daar eventueel een zetel te winnen, maar dat is dus niet gelukt.

J.D. Vance — © AFP

North Carolina en Missouri

Ook in North Carolina haalden de Republikeinen een open zitje binnen: daar haalde Ted Budd het van de Democratische Cheri Beasly. Hetzelfde verhaal in Missouri: ook daar haalden de Republikeinen (in dit geval Eric Schmitt) een kwetsbare senaatszetel binnen waarop de Democraten hun oog hadden laten vallen.