Een miskoop van 4 miljoen: Owen Otasowie is al tijdje spoorloos, Club Brugge haalt middenvelder van de loonlijst

Owen Otasowie (21) kwam in de zomer van 2021 naar Club Brugge, met adelbrieven uit de Premier League, waar hij bij Wolverhampton speelde. Maar onder Philippe Clement kwam de Amerikaan geen enkele keer in actie en in zijn eerste seizoen speelde hij geen minuut. Meer zelfs: hij moest een keer een weekje gaan herbronnen in Engeland en na de winterstop was hij zelfs lange tijd spoorloos. Een oplossing werd gezocht maar niet gevonden en dus sloot de middenvelder onder nieuwe coach Carl Hoefkens opnieuw aan. Hij kreeg zijn kansen, een keer in de Supercup en in de competitie, maar greep die niet en raakte opnieuw uit beeld. Hij moest weer ervaring opdoen bij NXT, maar intussen is hij alweer enkele weken afwezig.

Voldoende voor Club om in te grijpen en hem van de loonlijst te halen. Nu is het zaak om een oplossing te zoeken in de vorm van een transfer of een ontbinding van het contract. Gelukkig voor Club is Raphael Onyedika (21) intussen een voltreffer op de positie ‘zes’. Want ook rond Eder Balanta (29) is er gedoe sinds hij tegen Leverkusen de geschorste Onyedika niet mocht vervangen – hij ontbrak nu al driemaal in de selectie. En de beloftevolle Noah Mbamba (17), die er pas voor het eerst in maanden weer bij is tegen Patro Eisden, is nog niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen. Club blijft wel hopen dat de gesprekken iets opleveren.