Van Youtube-kanaal naar profploeg: Bas Tietema start eigen continentaal wielerteam

“Na maanden van intensieve voorbereiding zijn we meer dan trots om dit te mogen aankondigen”, legden de initiatiefnemers van het nieuwe team uit in een persbericht. “Deze ploeg is de volgende stap in onze missie om de wielerwereld op zijn kop te zetten en het vertegenwoordigt de liefde die wij voor het wielrennen hebben.”

Tietema zelf kondigde aan al lang de ambitie te hebben een eigen wielerploeg te starten. “Van bij het begin hebben we ons altijd als doel gesteld om de ongeschreven regels van het wielrennen te bevragen, zonder natuurlijk het respect voor de sport te verliezen. En hoe kan je dat beter doen door een actief onderdeel van die wereld te worden?”

Voormalig Nederlands pistebondscoach Hugo Haak wordt de sportief directeur van het team. Er zal snel gecommuniceerd worden over de renners.

Tietema reed het voorbije seizoen voor Bingoal Pauwels Sauces WB. Hij is vooral bekend vanwege zijn video’s over wielrennen op YouTube. Zijn kanaal telt inmiddels zo’n 150.000 volgers. In zijn jeugdjaren reed hij onder meer voor het BMC Development Team.