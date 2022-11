Thibau Nys staat te popelen om overstap te maken naar de profs (cross én weg): “Hoop niet lang bij de beloften te moeten sukkelen”

De ambities van Thibau Nys reiken ver, zeer ver. De bijna 20-jarige zoon van crosslegende Sven Nys liet zich dit seizoen al meerdere keren zien in wedstrijden bij de profs en aast ook, opnieuw, op succes tijdens het wegseizoen. “Een zege in een grote cross is voor mij meer waard dan een wereldtitel bij de beloften”, zei Nys in de podcast CROSS op Playsports.

Op het EK in Namen moest Nys tevreden zijn met zilver. Onderweg kende de renner van Trek veel pech, maar sleepte hij er alsnog een podiumplaats uit. Dan maar wereldkampioen worden bij beloften? Wie weet, maar Nys zou liever schitteren bij de profs.

“Mijn doel voor de rest van het seizoen? Podium rijden bij de profs”, klinkt het. “En wereldkampioen worden bij de beloften? Ja, maar een podium bij de profs… Ja, ik weet het niet (lacht). Een zege bij de profs nu, in een hoog aangeschreven veldrit op tv zoals Koksijde of Gavere, zou voor mij bij mij ver boven een wereldtitel bij de beloften staan. Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, maar daarvoor zou ik direct tekenen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nys imponeerde onlangs nog bij de profs op de Koppenberg. Hij reed zelfs een tijdje mee aan kop en finishte uiteindelijk, na pech, als zevende.

“Dat was echt cool. En ik haal gewoon meer voldoening uit om een mooie uitslag te rijden bij de profs dan te winnen bij de beloften”, stelt hij. “Ik kan daar weinig uitleg aan geven, maar zo voel ik het aan. Een zege is nog wel veraf, dus het is vooral toewerken naar het podium. Dat is al moeilijk genoeg. Maar ja, een top vijf bij de profs is aangenamer dan winnen bij de beloften. En zondag was ik teleurgesteld, maar dat neemt nooit de bovenhand. Als mijn carrière gaat afhangen van een eventuele Europese titel bij de beloften, dan ben ik niet goed bezig.”

© BELGA

Vrijdag start Nys niet in Niel, met een goeie reden. “Ik geef de voorkeur aan de wereldbeker en we moeten er nog een wegseizoen aan plakken, wat niet evident gaat zijn. Ik ga crossen tot het WK. Je kan bijna niet anders, het niveau ligt zo hoog dat je moet gaan nadenken hoe je alles gaat aanpakken. Ik heb 3,5 week veel gereisd, met jetlag en veel crossen. Als ik nu vrijdag opnieuw moet starten, dan heb ik bijna geen enkele week om deftig te trainen.”

Wel weg, geen MTB

De weg, het grote woord is gevallen. In navolging van kleppers als Mathieu van der Poel en Wout van Aert wil Thibau Nys dus ook knallen als wegrenner.

“Ik wil dat ontdekken en ik ben er zeker van dat dit iets is dat mij beter gaat maken”, klinkt het. “Ik wil daar resultaten gaan rijden de komende jaren en ik zie dat wel goedkomen. En de mountainbike? Daar begin ik niet aan. Dat heb ik, op advies van papa, heel verstandelijk van mij afgezet. Ik doe dat super graag, maar het zou mij stappen terugzetten in mijn carrière als ik dat nu zou gaan doen. Je kan niet zomaar inpikken, want je start op de 13de of 14de rij en komt na één ronde met twee minuten achter door. Dan valt er nog eens ene voor u, weekend naar de bom, gesukkel. Daar heb ik gewoon geen goesting in. Het is volledig op de MTB of niet.”

© Peter Malaise

“De weg gaat mij gewoon beter maken”, stelt Nys. “Al wil ik meer crossen blijven doen dan Wout en Mathieu nu doen. Ik wil op de weg nu eens een rittenkoers doen, bijvoorbeeld. Daar ga ik veel van bijleren. Zoals de Tour de l’Avenir vorig seizoen. Al is koersen op de weg… Ja, in de laatste 10 kilometer denk je 20 keer: Ik ga niet mee sprinten want het is levensgevaarlijk. Maar op het einde kan je het toch niet laten en wring je jezelf ertussen. Ik heb deze zomer dingen meegemaakt van, wat ben ik hier aan het doen? In l’Avenir denkt de helft dat ze in de Tour zitten, dat is er gewoon over. Je hebt het ook niet in de hand en je moet mee als iedereen naar voor wil en hun leven riskeren. Bij de beloften is dat vaak erger dan bij de profs, die rijden gewoon ongeredeneerd. Het WK in Leuven en de eerste drie ritten in l’Avenir zijn de ergste koersen die ik ooit gereden heb. Bij de profs hebben ze meer respect voor elkaar, dus dat is aangenamer koersen. Dus ik hoop dat ik niet nog lang bij de beloften moet liggen sukkelen (lacht). Al is het zo dat ook bij de profs, in een spint, alles draait om status. Je moet dat creëren voor jezelf. Anders komen ze u net niet letterlijk bij de trui pakken om te zeggen: Jij hoort hier niet thuis.Dus je moet je plaats afdwingen, maar dat is niet simpel.”