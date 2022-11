Veel minder files op Vlaamse snelwegen, veel mensen kiezen voor telewerk

De nationale actiedag veroorzaakt veel hinder bij het openbaar vervoer. Toch was het woensdagochtend veel minder druk op de Vlaamse snelwegen. “Er waren tijdens de ochtendspits wel de structurele files; maar die waren minder lang dan anders”, legt Bruyninckx uit. “De ochtendspits was aanvankelijk normaal gestart, maar om 6 uur was al snel duidelijk dat er minder files stonden dan op een gewone werkdag.”

Tijdens de piek van de ochtendspits om 8.15 uur stond er 90 kilometer files op de snelwegen. “Dat is zeer weinig voor een woensdag en zeker voor een werkdag in november. Dat is een maand dat er normaal veel files staan”, benadrukt Bruycninckx.

De woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum wijst erop dat steeds meer mensen voor telewerk kiezen op een dag dat er gestaakt wordt en er hinder verwacht wordt bij het openbaar vervoer. “Dat is geen nieuwe trend. Dat zien we al enkele jaren, zelfs al voor de coronapandemie losbarstte”, aldus Bruyninckx.