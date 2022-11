Nationale staking laat zich voelen in Gent: actievoerders blokkeren de R4 in haven, piketten aan grote bedrijven

In Gent blokkeerden actievoerders woensdagochtend een belangrijke toegangstunnel en verschillende stukken van de toegangswegen tot het havengebied. Aan verschillende grote bedrijven zoals Albert Heijn, Volvo Cars en Coca Cola staan stakersposten.

LIVE. Nationale staking zal in heel het land voelbaar zijn

De politie heeft de Vliegtuiglaan, die verderop overgaat in de John F. Kennedylaan, afgesloten. Die verbindingsas loopt doorheen het oostelijk deel van het havengebied. Het verkeer dat vanuit Gent naar de haven moet, wordt omgeleid richting Dampoort.

Aan de Skaldenbrug wierpen actievoerders een blokkade op, midden op de R4. — © FVV

© FVV

Sinds 3.30 uur stond ook op de Towerbrug, over de John F. Kennedylaan, een stakerspost opgesteld. Verkeer kon daar slechts met mondjesmaat passeren.

Ook aan de rotonde van Euro-Silo en aan de Skaldenbrug werd het verkeer woensdagochtend tegengehouden door actievoerders. Ze wierpen barricades op met paletten. Aan Euro-Silo stond rond 7.30 uur een half uur file, volgens de verkeersdienst van de VRT.

De rotonde van de R4 aan Euro-Silo werd afgesloten door de politie, omdat verderop een barricade was opgeworpen. — © FVV

© Twitter

Vakbondsmilitanten hadden woensdagochtend ook stakersposten opgetrokken aan de bedrijfspoorten van de Coca-Colafabriek in Gent. Aan het filiaal van Albert Heijn in de Ghelamco Arena is een stakingspost actief.

Ook aan grote bedrijven als Volvo Cars en Volvo Trucks hebben vakbondsmilitanten zich opgesteld. Aan Volvo-toeleveringsbedrijf MC Synchro, waar syndicale oproepen zijn verwijderd, hebben vakbondsmilitanten een stakerspost ingesteld.