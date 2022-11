Minister Jo Brouns: “Staking is niet het juiste antwoord op energiecrisis”

“Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik veel begrip heb voor de ongerustheid van onze werknemers”, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) woensdag in een reactie op de nationale actie- en stakingsdag. “Toch denk ik dat een staking niet het juiste antwoord is op de energiecrisis van vandaag.”

Brouns heeft dus enerzijds begrip dus voor de stakers. “We hebben immers geen enkel idee hoelang deze energiecrisis zal duren, wat maakt dat beleidsmakers voortdurend moeten rijden en omzien.”

Maar de Vlaamse minister voegt daar aan toe dat staken volgens hem niet het juiste antwoord is op de energiecrisis van vandaag. Brouns wijst er op dat de verschillende regeringen wel degelijk oog hebben voor koopkracht, er in sectoren waar het loon éénmaal per jaar wordt geïndexeerd in januari een historisch hoge indexering van meer dan 10 procent volgt, de btw-verlaging op energie behouden blijft en er een basispakket energiesteun volgt voor de gezinnen.

Automatische loonindexering

Brouns laat ook weten dat hij geen voorstander is van vrije loononderhandelingen: “dat betekent immers een afschaffing van ons systeem van automatische indexering, en dat zie ik niet zitten”. Maar hij is wel gewonnen voor de fiscale hervorming van zijn cd&v-collega federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem. “Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke hervorming meer mensen aan de slag zal helpen, wat de koopkracht en de werkzaamheidsgraad ten goede zal komen.”

“Zelf geloof ik in een verhaal van bruggen bouwen”, zegt de minister. “Ik wil alvast zelf bruggen bouwen ten aanzien van werknemers, bedrijven, werkzoekenden of sociale partners, of gewoonweg iedereen die het met de toekomst van ons land goed voor heeft. Ik hoop alvast dat de vakbonden constructief blijven meewerken aan het uitdenken van oplossingen”, besluit Brouns.