GOUVERNEURS. Omstreden DeSantis boekt glorieuze zege tot ergernis van Trump, Democratische sterren kunnen niet verrassen

Tijdens de ‘midterm’-verkiezingen in de Verenigde Staten werden ook de gouverneurs verkozen in 36 staten. Dat leverde een indrukwekkende zege op voor de Republikein Ron DeSantis in Florida, en teleurstellingen voor de Democratische opkomende sterren Stacey Abrams en Beto O’Rourke in respectievelijk Georgia en Texas. Een overzicht van de opvallendste resultaten in de gouverneursverkiezingen.

Florida

De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis blijft aan de macht in Florida. Zijn overwinning was verwacht, maar ze is wel opvallend groot: hij heeft volgens CNN bijvoorbeeld een grotere voorsprong dan president Donald Trump twee jaar geleden. DeSantis zou ook als eerste Republikeinse gouverneur in twee decennia het stedelijke en dus overwegend Democratische district Miami-Dade binnenhalen.

De overwinning van DeSantis wordt ook gezien als een belangrijk signaal richting 2024: de gouverneur wordt al jarenlang beschouwd als de voornaamste potentiële uitdager van Trump bij de volgende presidentsverkiezingen. Dat weet de ex-president blijkbaar ook, want hij waarschuwde DeSantis op Fox News al: hij zei dat hij “dingen kan vertellen die niet zo vleiend zijn” over DeSantis, en dat hij “meer weet over Ron dan gelijk wie, behalve misschien zijn vrouw.”

Trump zei dat DeSantis dan ook een vergissing zou begaan als hij hem zou uitdagen in de Republikeinse voorverkiezingen omdat hij “zichzelf heel erg pijn zou kunnen doen”, “de basis het niet leuk zou vinden”, en “het niet goed zou zijn voor de partij”. ”, zei Trump.

DeSantis positioneert zich aan de verre rechterkant van de Republikeinse partij. Vorige week nog besliste hij bijvoorbeeld dat jongeren onder de 18 jaar in zijn staat geen medische hulp meer kunnen krijgen voor een medische geslachtsaanpassing, een belangrijk debat voor veel Republikeinse kiezers. Hij is echter minder excentriek en controversieel als Trump, en zou volgens experts dus een goede kandidaat zijn om gematigde rechtse kiezers te overtuigen.

Ron DeSantis — © AFP

Georgia

In Georgia, dat de laatste decennia van een traditioneel Republikeinse staat steeds meer veranderde in een ‘oranje’ staat, behoudt zittend gouverneur Brian Kemp zijn macht. Hij klopte het Democratische stemmenkanon Stacey Abrams. De twee namen het in 2018 ook al op tegen elkaar, toen won Kemp met amper 55.000 stemmen. Die verkiezing was heel controversieel, omdat Kemp ervan beschuldigd werd de registratie voor zwarte kiezers extra moeilijk gemaakt te hebben.

Kemp en de autoriteiten in Georgia verzetten zich tegen twee jaar geleden tegen Donald Trump en zijn beschuldigingen van verkiezingsfraude, ook toen de Democraten de staat wonnen met een heel nipte voorsprong. Dat aura van gematigde Republikein lijkt Kemp nu een bonus opgeleverd te hebben, want hij zou winnen met een grotere voorsprong dan in 2018.

Stacey Abrams — © AP

Texas

In Texas won de huidige Republikeinse gouverneur Greg Abbott de verkiezingsstrijd tegen de Democraat Beto O’Rourke. Abbott, gesteund door Trump, houdt er een heel conservatief beleid op na, en kwam onlangs nog in het nieuws omdat hij migranten per boot of per vliegtuig afvoerde uit protest tegen het asielbeleid van de Democraten.

O’Rourke gold als de rising star voor de Democraten, maar dat heeft hem voorlopig alleen nog maar een zetel in het Huis van Afgevaardigden opgeleverd tussen 2013 en 2019. In 2018 verloor hij nipt van Ted Cruz in de Senaatsverkiezing, in 2019 was hij presidentskandidaat maar hij gooide al snel de handdoek in de ring.

Beto O’Rourke — © AP

Arkansas

In Arkansas wordt de Republikeinse Sarah Huckabee Sanders dan weer (zoals verwacht) de nieuwe gouverneur. Sanders, één van de (vele) woordvoerders van het Witte Huis onder Donald Trump, wordt de eerste vrouwelijke gouverneur van de zuidelijke staat. Ze neemt de post over die haar vader Mike Huckabee in het verleden tien jaar lang bekleedde.

Sarah Huckabee Sanders — © AP

Pennsylvania

In het felbevochten Pennsylvania was de zege voor de Democraat Josh Shapiro. Hij klopte Doug Mastriano, een extreemrechtse Republikein die een grote rol speelde in de verspreiding van complottheorieën over fraude bij de vorige presidentsverkiezingen.

Doug Mastriano — © AP

New York

In de staat New York blijft huidig Democratisch gouverneur Kathy Hochul – die in augustus 2021 overnam van de opgestapte Andrew Cuomo – aan de macht, zij werd verkozen voor een volledige termijn. De Republikeinen hadden gehoopt haar zitje (in de nochtans traditioneel Democratische staat) over te nemen, maar dat lijkt dus niet gelukt. Haar tegenstander Lee Zeldin werd door Trump gesteund, en focuste in zijn campagne op de toegenomen misdaad.

© AFP

Massachusetts

In Massachusetts wordt de Democrate Maura Healey de eerste openlijk lesbische gouverneur in de VS. Naast Healey is ook Tina Kotek uit Oregon een openlijk lesbische kandidaat. Zij zou haar race volgens de peilingen ook winnen, maar het is nog wachten tot 5 uur Belgische tijd tot daar de stembureaus sluiten.

Volgens de politieke website FiveThirtyEight krijgen de VS dit jaar mogelijk een recordaantal vrouwelijke gouverneurs. Tot vandaag zijn nog maar negen vrouwen tegelijkertijd gouverneur geweest, deze midterms zijn er 12 vrouwelijke gouverneurskandidaten die minstens 50 procent kans maken om te winnen.

Maura Healey — © AFP

Maryland

In Maryland wordt de Democraat Wes Moore dan weer de eerste zwarte gouverneur van zijn staat, en nog maar de derde zwarte gouverneur in eender welke staat. Hij versloeg de extreemrechtse Dan Cox, die gesteund wordt door Donald Trump.