55 procent van de bussen rijdt in Limburg: “Ik weet dat er veel gaan thuisblijven maar ik ga toch”

De actie- en stakingsdag van woensdag 9 november is te voelen bij de trein- en busgebruikers. In Limburg blijft 45 procent van de bussen op stal staan. Slechts één op de vier treinen rijdt.

In Limburg rijdt vandaag iets meer dan de helft van de bussen van De Lijn. “Dat kan op alle lijnen zijn, sinds we met de continuïteit van dienstverlening werken”, zegt Ine Pieters van De Lijn. “De chauffeurs hebben vooraf aangegeven of ze werken of niet en op basis daarvan vullen ze hun normale ritten in. Wie de bus wil gebruiken, raadpleegt dus best vooraf de routeplanner, website of app van De Lijn. Wat daar op verschijnt is juist en up-to-date en zo zijn de mensen ook zeker van hun verplaatsingen.”

In het station van Hasselt heerst een rare soort van rust. Wie er toch opdraagt blijkt goed geïnformeerd. “Ik ga naar school”, zegt Stephanie Abry die bij Syntra-PXL les volgt. “Mijn bus komt normaal seffens en hij wordt ook zo aangekondigd op de infoborden. Ik ga misschien behoorlijk alleen zijn op school omdat er veel gaan thuisblijven. Maar ik ga toch. Het gaat uiteindelijk om een halve dag en ik ga normaal ook weer terug thuis geraken. En intussen geniet ik van een warme chocolademelk.”

© Serge Minten

Aan het station in het centrum van Genk is het erg rustig. Enkele bussen rijden af en aan maar veelal met weinig of geen passagiers. De meeste reizigers namen de aankondiging van de algemene staking ter harte en bleven dan ook thuis of zochten een alternatief om alsnog op werk of school te geraken. Al is het geenszins zeker dat ze daar aan de slag zouden kunnen gaan.

Treinverkeer ernstig verstoord

Bij de NMBS rijdt vandaag zowat één trein op vier. Ook hier is er een alternatieve treindienst op basis van het beschikbare personeel. Afhankelijk daarvan kan de hinder lokaal groter zijn dan elders. Van de belangrijke pendeltreinen, de IC-treinen rijdt één op drie. Tussen Antwerpen en Hasselt rijden nagenoeg geen treinen. Tussen Gent en Hasselt is er wel geregeld treinverkeer, net als tussen Blankenberge, Brussel, Hasselt en Genk. De P-treinen blijven quasi allemaal op stal. Van de S-trein tussen Hasselt-Luik en Maastricht rijdt gedeeltelijk. Ook tussen Hasselt en Mol en Hasselt-Aarschot-Leuven is er nauwelijks treinverkeer.