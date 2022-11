“Ik schijt op je moeder”: Barcelona-icoon Gerard Piqué neemt afscheid van het voetbal met scheldpartij aan adres van ref

De trip naar Osasuna was een lastige aangezien Los Rojillos voorlopig op een Europese plaats staan in Spanje. Dat Barcelona überhaupt nog won met tien man, na rood voor Robert Lewandowski en een vroege achterstand, was knap van de troepen van trainer Xavi.

Maar tijdens de rust liep het even helemaal fout. Gerard Piqué, bankzitter bij Barça en op weg naar z’n pensioen, vond het optreden van scheidsrechter Jesus Gil Manzano. De twee gele kaarten voor Lewandowski vonden ze bij Barça onterecht en het doelpunt van Osasuna kwam voort uit een corner die er eigenlijk geen was. Piqué ging dus verhaal halen en deed dat op een wel heel opzichtige manier. Hij pakte de ref aan op het veld en achtervolgde hem tot in de tunnel.

Volgens Gil Manzano zou Piqué hem de huid vol gescholden hebben. In het scheidrechtersverslag nam Gil Manzano de volgende verwijten op:

“Heb je gezien wat voor corner je tegen ons gegeven hebt? Jij bent de scheidsrechter die ons, met voorsprong, het meest tegenwerkt. Het is verdorie een schande, ik schijf op je f***ing moeder!”

De statistieken zeggen dat Gil Manzano inderdaad al meer rode kaarten uitdeelde aan FC Barcelona dan aan grote rivaal Real Madrid. Wat er ook van aan is, de voetbalcarrière van Gerard Piqué zit er in één klap op aangezien dit zijn laatste partij was voor de Blaugrana. Xavi was nochtans van plan om de verdediger, die alles won wat er te winnen valt in het voetbal, nog te laten invallen.