Amerikaanse basketbalvedette Griner overgebracht naar strafkolonie

Tot nu toe werd Griner vastgehouden in een cel in de hoofdstad Moskou, nadat een Russische rechter vorige maand haar genadeverzoek had verworpen. Op 4 november zou ze haar cel hebben verlaten. Maar waar ze zich nu exact bevindt of waar ze naartoe wordt gebracht, weten de advocaten niet.

De basketbalvedette werd in augustus in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van hasjproducten. Ze kreeg de straf voor het bezitten en smokkelen van drugs, nadat ze kort voor de Russische aanval op Oekraïne op het vliegveld van Moskou betrapt werd met cannabisolie.

Vanwege de spanningen gingen de Amerikaanse autoriteiten hier eerst discreet mee om, maar begin maart maakten ze de zaak openbaar. Er was een tijdlang sprake dat Griner deel zou uitmaken van een gevangenenruil tussen Moskou en Washington. Het Witte Huis liet weten er alles aan te doen om haar weer naar huis te krijgen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Moskou opgeroepen “om haar leefomstandigheden te verbeteren”, zo zegt Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre.