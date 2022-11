Nieuwe regels voor lokale ambtenaren zinnen bonden niet: ook acties op komst bij loketten, kinderopvang en vuilnisophaling

Vakbonden ACV, ABVV en ACLVB plannen al een eerste -symbolische - actie op donderdag 10 november, aan het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA). Dan buigt de Vlaamse regering zicht over twee dossiers die een impact hebben op het statuut van ambtenaren bij lokale besturen.

Zo wil minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) het mogelijk maken om vastbenoemden te ontslaan volgens dezelfde regels als contractuelen. Hij wil ook meer autonomie geven aan gemeentebesturen om een eigen personeelsbeleid uit te werken. In de praktijk betekent dat: veel meer vrijheid om te beslissen over lonen en verlofdagen. Nu bestaan daar strikte Vlaamse regels over.

Volgens de vakbonden zet Somers de deur open voor concurrentie tussen de besturen, en verliezen lokale ambtenaren een groot deel van hun bescherming tegen politieke willekeur. “Somers wil het mogelijk maken om vastbenoemden te kunnen lozen met een opzegvergoeding, net zoals bij contractuelen”, zegt Christoph Vandenbulcke van vakbond ACV. “Dat de statuten gelijkgeschakeld worden kunnen we nog enigszins inkomen, maar volgens de plannen kunnen vastbenoemden ook ontslagen worden bij de zoveelste privatisering van een woonzorgcentrum of thuiszorgdienst. Het is dan de belastingbetaler die mag opdraaien voor de ontslagpremies.”

Somers zegt altijd de weg gekozen te hebben van “constructief overleg”, maar volgens de vakbonden is de Vlaamse regering doof voor hun argumenten. “Ze doen hun eigen dikke goesting, maar daar laten we het niet bij. We zijn een actiekalender aan het opmaken, en het zal hard gaan”, zegt Vandenbulcke. De precieze data willen de vakbonden pas donderdag bekendmaken. Feit is dat u en ik het zullen merken bij de diensten van de lokale besturen. Lees: de loketten van de gemeenten en OCMW’s, de vuilnisophaling, de stedelijke crèches en woonzorgcentra.

(jvde)