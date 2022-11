Hittegolven kunnen in Europa jaarlijks 90.000 mensenlevens kosten tegen 2100

Als er geen maatregelen genomen worden, kunnen tegen het einde van deze eeuw jaarlijks 90.000 mensen in Europa sterven ten gevolge van hittegolven. Het gaat om de grootste bedreiging voor de volksgezondheid door de klimaatverandering, zo waarschuwt het Europese Milieuagentschap woensdag.

“Zonder aanpassingsmaatregelen en in een scenario van een opwarming van de aarde met 3 graden Celsius tegen 2100 zouden jaarlijks 90.000 Europeanen kunnen sterven ten gevolge van de hittegolven”, klinkt het.

Met een opwarming van de aarde met 1,5 graden Celsius, zoals vooropgesteld in het akkoord van Parijs, zou dat cijfer teruggedrongen kunnen worden tot jaarlijks 30.000 overlijdens.

Tussen 1980 en 2020 zijn volgens het Europese Milieuagentschap zowat 129.000 Europeanen aan warmte overleden, met een forse toename in de meest recente jaren. Maandag maakte de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog bekend dat de voorbije zomer in de Europese regio minstens 15.000 mensen overleden zijn als gevolg van de hittegolven.

De combinatie van meer frequente hittegolven, een verouderende bevolking en een toenemende verstedelijking maakt de mensen in Europa kwetsbaarder voor hoge temperaturen, vooral in het zuiden van het continent.