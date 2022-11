Trump beweert dat er “alweer” massale fraude gebeurt en roept op tot protest na technische problemen midterms

Oud-president van de VS Donald Trump heeft technische problemen tijdens de midterm-verkiezingen – voornamelijk met stemmachines in Arizona – aangegrepen om op te roepen tot protest. Volgens posts op zijn socialemediaplatform Truth Social “gebeurt hetzelfde met kiesfraude als in 2020” en “kunnen we dit niet laten gebeuren, alweer!” De organisatoren van de verkiezingen verzekeren dat alle geldige stemmen geteld zullen worden.

Verschillende locaties doorheen het land kampten dinsdag tijdens de midterm-verkiezingen met technische problemen, waardoor hier en daar vertragingen ontstonden en stembureaus hun openingsuren verlengden. Dat was bijvoorbeeld het geval in Bell County, Texas, Luzerne County, Pennsylvania, waar het papier op raakte, in drie bureaus in North Carolina, en in delen van de staat Georgia. In Detroit, Michigan, waren er computerproblemen bij het controleren van de registratie van de kiezers. En de verkiezingsdienst van Maricopa County, in de zuidwestelijke staat Arizona, meldde dat zo’n 20 procent van de stembureaus er problemen had met de stembusmachines.

Kiezers in Maricopa County, het meest bevolkte district waarin ook hoofdstad Phoenix ligt, konden hun stembiljetten wel nog steeds in een beveiligde stembus deponeren die later zal worden geteld, en technici slaagden erin de instellingen van de printers, die de problemen leken te veroorzaken, een voor een te corrigeren. “Geen enkele kiezer is weggestuurd, mensen konden nog steeds stemmen. En elke wettelijke stem zal geteld worden. Dat beloof ik”, zei verantwoordelijke Stephen Richer, een Republikein. Hij voorspelde evenwel dat complotdenkers de zaak zouden “misbruiken”.

“ALWEER!!!”

Donald Trump en aanhangers zoals commentator Charlie Kirk en kandidaat-gouverneur Kari Lake grepen de problemen inderdaad meteen aan om te beweren dat massaal kiesfraude werd gepleegd door de Democraten. De Republikeinen roepen al op om resultaten aan te vechten en trokken in Maricopa County naar de rechter om onder meer te eisen dat de stembureaus er langer openbleven. In hun aanklacht hadden de Republikeinen het over “compleet onacceptabele” en “wijd verspreide”, “significante” problemen met stemmachines. De rechter wees het verzoek af omdat het te laat werd ingediend en wegens gebrek aan bewijs dat kiezers hun stem niet zouden kunnen hebben uitbrengen.

“Weer een groot probleem met telmachines in Arizona. Klinkt vertrouwd?”, schreef Trump op Truth Social. “Er komen berichten binnen vanuit Arizona dat de stemmachines niet goed werken in overwegend Republikeinse/Conservatieve gebieden. Hier gaan we weer? De mensen gaan dit niet aanvaarden!” Stemmen zouden “alleen in Republikeinse gebieden” niet geteld worden, en kandidaten zoals Kari Lake zouden “zwaar beschadigd worden door deze ramp”, die hij ook “een kanker” in het land noemde.

(Lees verder onder de posts)

Trump had het in zijn stroom aan berichten ook over een “complete ramp op het vlak van kiesintegriteit” in Arizona, Detroit, Pennsylvania “en andere plaatsen” en beweerde dat kiezers werden weggestuurd in Detroit. “De stemming per volmacht in Detroit gaat helemaal niet goed. De mensen melden zich aan om te stemmen en horen: ‘sorry, u hebt al gestemd’.” De oud-president riep op: “Protesteer, protesteer, protesteer!” “Hetzelfde gebeurt weer met kiesfraude zoals in 2020???”, klonk het verder, en “kunnen dit niet laten gebeuren, ALWEER!!!” Al voor de verkiezing had Trump gezegd dat er “opnieuw” tekenen zouden zijn van verkiezingsfraude.

(Lees verder onder de posts)

Trump klonk dinsdag aanvankelijk nog optimistisch, tegenover verslaggevers aan een stembureau in Palm Beach, Florida. Hij bevestigde dat hij voor gouverneur Ron DeSantis had gestemd en zei: “Ik denk dat we een zeer geweldige avond zullen hebben en het is spannend.”

“Kan gebeuren”

De ngo Vote.org meldde op Twitter dat “er meldingen zijn dat sommige stemcomputers kampen met technische problemen”. “Dat kan gebeuren en de medewerkers van de stembureaus en de verantwoordelijken van de staten doen er alles aan om de problemen op te lossen en de kiezers hebben andere opties om hun kiesbiljet vandaag in te dienen”, klinkt het nog.