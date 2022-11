Defibrillator vanaf juli verplicht bij alle voetbalclubs

Vanaf 1 juli volgend jaar is het voor alle voetbalclubs verplicht om een defibrillator (AED) in huis te hebben. Volgens Voetbal Vlaanderen heeft veruit de meerderheid van de clubs al zo’n toestel. De verplichting komt er om de laatste twijfelaars over de streep te trekken. Dat schrijft De Morgen woensdag.

Vanaf volgend voetbalseizoen, dat start op 1 juli, is het voor alle clubs verplicht een AED ter beschikking te hebben. Dus niet enkel professionele clubs. “We sensibiliseren hier al zo’n zes jaar rond”, zegt woordvoerder van Voetbal Vlaanderen Nand De Klerck. “De meeste clubs hebben er dus al een. Bovendien speelt zo’n 90 procent van al onze clubs in infrastructuur van lokale overheden. Daar is sowieso een AED aanwezig, zij zijn dus al in orde. Het gaat over een heel kleine groep die we nog moeten overtuigen. Naar schatting gaat het slechts om zo’n 120 clubs op een totaal van ongeveer 1.200.”

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sterven in ons land jaarlijks ongeveer 10 sporters jonger dan 25 door hartfalen. Door tijdig in te grijpen met een AED-toestel verhoog je de overlevingskans tot wel 70 procent.