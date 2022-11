Nieuwe werknemers krijgen vaak hoger brutoloon om gegeerde profielen te strikken

Ondanks de stijgende loonkosten door de automatische indexering, houden acht op de tien bedrijven nog een extra potje met geld achter de hand om gegeerde profielen op de arbeidsmarkt aan te trekken. 43 procent van de bedrijven is ook bereid om extra voordelen aan te bieden. Hoe hoger de functie waarvoor je solliciteert, hoe meer onderhandelingsruimte wordt voorzien, zo blijkt uit de bevraging.

Niet motiverend

“Ondanks de stijgende loonkosten voor bedrijven, zorgt de arbeidskrapte er nog steeds voor dat sollicitanten een sterke onderhandelingspositie hebben”, zegt Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte van Averta Consult. “19 procent van de bedrijven is bereid om gegeerde profielen meer te laten verdienen dan een werknemer die al in dienst is en dezelfde job uitvoert. Dat is begrijpelijk in tijden van een war for talent, maar eigenlijk geen goed idee. Ad hoc onderhandelingen fnuiken de motivatie van het hele team. Ook het feit dat bijna de helft van de Belgische werknemers (45 procent) niet weet op basis van welke criteria hun werkgever het loon bepaalt, toont dat er een gebrek aan transparantie is op het vlak van verloning in onze ondernemingen.”

Dat werknemers niet weten hoeveel hun collega’s in dezelfde functie verdienen, leidt ertoe dat ze weinig motivatie halen uit het loonbeleid van hun organisatie. 34 procent van de werknemers vindt een ontransparant loonbeleid niet motiverend. Bij bedrijfsleiders vindt slechts 21 procent het eigen loonbeleid niet motiverend.

Aan de bevraging van Acerta en KU Leuven deden 420 respondenten mee. 301 onder hen hebben de volledige bevraging ingevuld.