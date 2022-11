Rood voor Lewandowski én bankzitter Piqué in diens laatste match, maar Barcelona wint in extremis toch nog bij Osasuna dankzij heerlijke goal

Leider Barcelona is ontsnapt aan puntenverlies op het veld van subtopper Osasuna. De Catalanen kwamen nochtans al vroeg op achterstand, verloren na een halfuur Robert Lewandowski door een rode kaart en zagen ook de afscheidnemende bankzitter Gérard Piqué rood krijgen. Ondanks dat alles werd er toch nog met 1-2 gewonnen dankzij een heerlijke goal in de slotfase.

Osasuna was niet de eerste de beste ploeg, want bij winst zou de club uit Noord-Spanje zowaar op de derde plek terechtkomen in La Liga. David Garcia zette Osasuna alvast goed op weg door na zes minuten al de 1-0 binnen te werken. En nadien ging het van kwaad naar erger voor de bezoekers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Barcelona zag op het halfuur Robert Lewandowski wegvallen toen hij zijn tweede geel karton kreeg. Tijdens de rust ging Gérard Piqué verhalen halen bij de ref, waarna ook hij rood kreeg - en dat in zijn laatste wedstrijd, want Piqué kondigde vorige week plots aan dat hij zou stoppen met voetballen.

De bezoekers begonnen dus gehavend aan de tweede helft, maar ze kregen snel weer hoop toen Pedri na enkele minuten de gelijkmaker scoorde. En het werd zelfs nog beter, want vlak voor het einde maakte Raphinha met een heerlijke kopbal de 1-2. Drie punten voor Barcelona, dat zo ook zijn vijfde opeenvolgende zege boekt in La Liga en leider blijft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het klassement telt Barça nu 37 punten. Dat zijn er 5 meer dan aartsrivaal Real Madrid, dat wel een match minder heeft gespeeld. Osasuna deelt de zesde plaats en telt 23 punten.