LEAGUE CUP. Brentford gewipt door staartploeg uit vierde klasse (!), Dennis Praet geeft assist bij Leicester City

Leicester City en Burnley hebben zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de achtste finales van de League Cup. Brentford liet zich dan weer verrassen op het veld van het nietige Gillingham FC, dat onderaan bengelt in de League Two - het vierde niveau in Engeland.

Brentford kreeg in eigen huis een meer dan haalbare kaart met Gillingham FC, dat 22ste staat op 24 teams in de Engelse vierde klasse. Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht toen Toney na amper drie minuten al de 1-0 op de tabellen zette. Maar een tweede treffer bleef uit en met nog een kwartier te gaan kwam Gillingham zowaar langszij bij hun eerste echte kans. In de resterende tijd en de verlengingen werd niet meer gescoord, waarna de bezoekers toesloegen in de strafschoppenreeks: 5-6.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Praet geeft assist bij Leicester City

Leicester nam met 3-0 de maat van vierdeklasser Newport. Dennis Praet startte in de basis en gaf op een zucht van de rust de assist voor de openingsgoal van James Justin (44.). Jamie Vardy (70. en 82.) prikte na de pauze nog een tweede en derde treffer tegen de netten voor de Foxes. Praet speelde de volledige match. Youri Tielemans betrad het terrein in de 62e minuut en Wout Faes werd een kwartier later afgelost.

Burnley maakt achterstand goed

Tweedeklasser Burnley haalde het dan weer met 3-1 van een andere vierdeklasser, Crawley Town. Ashley Barnes (24.) en Anass Zaroury (79. en 90.) bogen een achterstand nog om voor de Clarets. Manuel Benson pikte 86 minuten mee, terwijl Zaroury in de 56e minuut van de bank kwam.