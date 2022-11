Spelen met condooms kan nare gevolgen hebben: Dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Spelen met condooms, en dan vooral als ze gevuld zijn, het kan gevolgen hebben. Vraag maar aan Bockie De Repper. Die deelde zijn verhaal in ‘De allerslimste mens ter wereld’ dinsdagavond. De clou verklappen we u nu al, het eindigt met het zinnetje: “Toen lag mij op mij.” Maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk: wie gaat door naar alweer de halve finale van dit twintigste seizoen?

De winnaar van dinsdagavond:

Liesbeth Van Impe stoomt door naar de halve finale.

De verliezer:

Delphine Lecompte stuurde na een goede finale Jonas Geirnaert naar huis.

De nieuwkomer van woensdagavond:

Danira Boukhriss Terkessidis

De beste quotes:

Bockie: “Bij ons zou er nooit een moord kunnen gebeuren op de trein. Stel, je bent een moordenaar, maar op een halfuur tijd ben je al vier keer van perron veranderd en dan komt een jobstudent zeggen: uw trein is afschaft. Waarna je met de overvolle bus naar huis moet. Dan heb je toch ook geen zin meer.”

***

Van Looy: “Ik durf het bijna niet te vragen, maar Bockie, breng jij tijd door in de natuur?”

Bockie: “Ik ben zot van natuur. Natuurwijn, mosselen natuur, betalingen in ‘natuur-a’. Wij moeten nog afrekenen, trouwens.”

Het mooiste moment:

“Mag ik een verhaal vertellen, waar ik sowieso spijt van zal hebben?” Als Bockie het zo aankondigt, dan spits je de oren. Wat volgt, is misschien wel het gortigste, maar ook meest hilarische verhaal dit seizoen. “Het is het dieptepunt van mijn leven. Ik gebruikte een condoom, wat het enige positieve is aan dit verhaal. Na het gedane spel doe je die dicht. Wij waren nog aan het genieten, maar ik was aan het spelen met die condoom. Als je daarop duwt, dan komen daar belletjes op. En die ontploft in mijn gezicht… Toen lag mij op míj. Ik lag daar en ik dacht: vanaf hier kan het alleen maar beter gaan.” We denken dat ook, Bockie.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss Terkessidis (12 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)