Noorwegen

Karianne Klovning (24) uit Noorwegen beleefde een magisch moment tijdens één van haar uitjes met de kajak. Verschillende orka’s zwommen rakelings langs haar in de open zee in Noorwegen. “Mijn droom is uitgekomen. Ik voelde de adrenaline door mijn lijf stromen en was op geen enkel ogenblik bang. Nog nooit had ik orka’s van zo dichtbij gezien.”

(BVdB)