Rishi Sunak verliest eerste regeringslid

De Britse premier Rishi Sunak stelde Gavin Williamson twee weken geleden nog aan als zogenaamd minister of state without portfolio, een belangrijke positie in de regering, maar dinsdagavond maakte Williamson zijn ontslag bekend. Aanleiding zijn de vele verhalen over Williamsons pestgedrag die de voorbije dagen de ronde begonnen te doen. In zijn brief aan Sunak schrijft Williamson dat hij “zijn naam wil zuiveren van enig vergrijp”.