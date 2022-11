William Balikwisha bevrijdt Rouches pas in slotfase tegen Dender

Het bekeravontuur van Standard begon in het Dender Football Complex, het vroegere Florent Beeckmanstadion, de thuishaven van Johan Boskamp in de herfst van zijn trainerscarrière. Ronny Deila wist na de 2-0-nederlaag tegen Eupen dat hij maar beter op z’n hoede kon zijn en beperkte de rotatie tot een minimum. In doel kreeg Henkinet nog eens een kans en op de linkerflank mocht Laursen opdraven in de plaats van Dønnum. Een keuze die Deila zich niet zou beklagen. De Deense nieuwkomer gaf de assist voor het winnende doelpunt. “Het was goed om hem nog eens een wedstrijd te kunnen geven. Zowel defensief als offensief speelde hij een sterke wedstrijd”, vond Deila.

© BELGA

Perica op de lat

Dender versierde via M’Barki de eerste kans van de match, maar moest al snel de wet van de sterkste ondergaan. Standard eiste de bal op en drukte de ploeg van coach Regi Van Acker tegen het eigen doel. Pogingen van de bedrijvige Laursen gingen naast en Perica knalde vanop twintig meter staalhard tegen de lat. Dender plooide terug, maar hield stand zonder dat doelman Gabriël zijn handschoenen vuil moest maken. “Onze eerste helft was niet goed”, aldus Deila. “We waren te traag, zetten hen te weinig onder druk. Dit was niet ons niveau. Dat heb ik mijn spelers tijdens de rust ook gezegd. Gelukkig waren we na de rust veel beter. Het was wachten tot we gingen scoren.”

© BELGA

Met de schrik vrij

Nochtans kwamen de Rouches na de pauze eerst nog met de schrik vrij toen Dussenne gevaarlijk balverlies leed op de eigen helft. M’Barki en Cukur stormden samen op Henkinet af, maar de laatste - zowaar een éénmalig Turks international - wrong de wenkende kans de nek om. “Die bal moest altijd binnen”, merkte ook Dender-coach Regi Van Acker op. Standard ontsnapte en voerde de druk verder op. Dragus en Ohio misten nog twee grote kansen op aangeven van Balikwisha, waarna de middenvelder het beslissende doelpunt dan maar voor zijn eigen rekening nam. Op voorzet van Laursen, die andere Luikse uitblinker, knikte Balikwisha van dichtbij binnen. “Dit soort bekerwedstrijden zijn altijd lastig”, sprak de matchwinnaar. “De kunst is om geduldig te blijven en kansen te blijven creëren. De kwalificatie is het belangrijkste.”

Net als in de competitie vierde Balikwisha zijn doelpunt door zijn hoofd op zijn handen te leggen en zijn ogen te sluiten. Een boodschap aan zijn zoontje. “Hij zat thuis te kijken samen met mijn vrouw. Het is mijn manier om te zeggen dat hij moet gaan slapen (lacht).”

© BELGA