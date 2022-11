OH Leuven slacht amateurclub Francs Borains af in eigen huis en bekert makkelijk verder in Croky Cup

Een bekercompetitie durft al eens voor verrassingen te zorgen, maar daarvoor was Francs Borains simpelweg te zwak. De Leuvenaars konden het in spaarstand doen, handig met de belangrijke wedstrijd van vrijdag tegen Seraing in het verschiet. Na een dik kwartier legde Maertens aan van ver. Hij mikte perfect in de linkerbenedenhoek. Net voor de pauze verdubbelde De Norre de voorsprong met een schot dat nog afweek op een verdediger van de thuisploeg. OHL kon met een gerust gevoel naar de kleedkamer, want het was eigenlijk al beklonken.

Meteen na de pauze zette Mendyl vanop links voor op Gonzalez, die eenvoudig de 0-3 tegen de netten kon prikken. Op het uur kon de ingevallen Vlietinck overeind blijven tussen twee duwende verdedigers en nummer vier in het mandje schuiven. Diezelfde Vlietinck maakte even later ook de 0-5 na een één-tweetje met Tamari.

Doelpunten: 17’ Maertens 0-1, 44’ De Norre 0-2, 46’ Gonzalez (Mendyl) 0-3, 61’ Vlietinck 0-4, 69’ Vlietinck (Tamari) 0-5

Francs Borains: Saussez, Boulenger, Itrak, Mpati (64’ Lauwrensens), Deschryver (64’ Dubois), Durieux, Lavie, Mohamed, Pinto (50’ Makota), Chaabi (60’ De Oliveira), Chevalier

OHL: Cojocaru, Dom, Patris (72’ Ngawa), Ricca, Mendyl, Malinov, De Norre (72’ Keita), Maertens (72’ Holzhauser), Tamari, Thorsteinsson (46’ Vlietinck), Gonzalez (72’ Nsingi)

Gele kaarten: 74’ Chevalier, 81’ Dubois

Scheidsrechter: Tom Stevens