Sarcastisch of juist niet? Plots verschijnt opvallend spandoek over WK Qatar in tribunes van Seraing

Dat er heel wat controverse hangt rond het aankomende WK in Qatar, hoeven we u intussen niet meer te vertellen. De mensen- en holebirechten en arbeidsomstandigheden in het land blijven voor ophef zorgen. Dat enkele toeschouwers tijdens de bekermatch Seraing-Charleroi een spandoek ontvouwden met het opschrift “We houden van Qatar 2022” doet dus wenkbrauwen fronsen. Of het al dan niet om een sarcastische boodschap ging, is niet geweten.