Achilles Bocholt pakt vlot de maat van Eupen in de Beker van België

Bocholt legde de basis voor de overwinning in de eerste helft waarin het zeer secuur verdedigde, gretig uitpakte met de tegenaanval en vlotjes scoorde. Bij een 18-8-score halverwege waren de kaarten geschud. Ondanks de vele vervangingen kostte het de thuisploeg in de tweede helft weinig moeite om de voorsprong op te drijven. Bocholt sloot af met 36-21-winstcijfers. Pechvogel in deze bekerwedstrijd was ongetwijfeld Mattias Van Criekinge. Hij liep een zware knieblessure op.

In de kwartfinale komt Bocholt uit tegen de winnaar van het duel tussen Doornik en Izegem dat woensdag afgewerkt wordt.

De andere wedstrijden voor woensdagavond in de 1/8-finales zijn bij de mannen: Lokeren - Bilzen (20.45u), Beyne - Sprimont (20u), Eynatten - Hubo Handbal (20.15u). Bij de vrouwen zijn dat U. Brussel - Sprimont (21u) en Eupen - Overpelt (20.30u).