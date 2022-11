De zestiende finales van de Croky Cup hebben dinsdagavond meteen een verrassing opgeleverd. SK Deinze, dat al even in de rechtertabel van 1B vertoeft, schakelde Eupen uit. Goals van De Belder en Quintero net voor de rust maakten het verschil, Balaj zette diep in de slotfase de kers op de taart: de oranjehemden wonnen met 3-0.