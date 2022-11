Arts met schaar in de hals gestoken door patiënt die hij verzorgde op spoedgevallendienst

Een man heeft maandagavond een arts in het Iris ziekenhuis in het Brusselse Elsene met een schaar neergestoken. De man was via spoedgevallen voor verzorging binnengebracht na een mislukte wanhoopsdaad. Hij is door de politie gearresteerd.

Het incident deed zich voor rond iets voor 23 uur op maandagavond. Een man werd door een ziekenwagen binnengebracht op de spoedgevallendienst van het Brusselse Iris ziekenhuis nadat die zich thuis van het leven had willen beroven. Een arts ontfermde zich over de man, maar die was duidelijk nog over zijn toeren, waarop hij een schaar vastgreep en de man recht in de hals stak. De dokter raakte ernstig gewond en moest meteen verzorgd worden. Hij verkeerde niet in levensgevaar en is ondertussen aan de beterhand. De man werd door de politie in de boeien geslagen.

Politiewoordvoerster van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene Ilse Van de Keere bevestigt de politie-interventie, maar kan verder geen informatie kwijt.

Volgens onze informatie wordt de man beschuldigd van moord.