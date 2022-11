Leider Napoli knokt zich in slotfase naar zege tegen Empoli

Halfweg hadden de Napolitanen nog geen gaatje gevonden. Ook in de tweede helft gaven de bezoekers lange tijd geen krimp, tot de thuisploeg een penalty kreeg na een overtreding van voormalig Standard-middenvelder Razvan Marin. Hirving Lozano (69.) zette de penalty om.

Een handvol minuten later incasseerde Sebastiano Luperto zijn tweede gele kaart en was de veer gebroken bij Empoli. Piotr Zielinski (88.) trok de overwinning in de slotminuten definitief over de streep. De geblesseerde Koni De Winter ontbrak overigens in het verliezende kamp.

Napoli behoudt zijn ongeslagen status aan kop van het klassement met 38 punten. Eerste achtervolger AC Milan (29 ptn) probeert later op de avond de kloof opnieuw te reduceren tot zes eenheden.