Slongs Dievanongs roept Vlaanderen - en zeker ook Limburg - op om 4 december in Brussel mee te betogen tegen de stijgende energieprijzen. — © Tom Cornille

Brussel

Op 4 december organiseert collectief Trop Is Te Veel een betoging in Brussel tegen de hoge energieprijzen. Met vakbonden, artiesten, gezinnen, verenigingen en bedrijven. “Want we zijn het moe”, zegt Slongs Dievanongs.