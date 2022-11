Australië verslaat Slovakije in groep van België op Billie Jean King Cup

© Action Images via Reuters

Australië heeft dinsdag in zijn eerste groepswedstrijd op de Billie Jean King Cup in het Schotse Glasgow Slovakije verslagen met 2-1.

Storm Sanders (WTA 237) was in het eerste enkelspel met 6-4 en 6-3 te sterk voor Viktoria Kuzmova (WTA 146). Aansluitend haalde Ajla Tomljanovic (WTA 33) het met 6-1 en 6-2 van Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100) en bezorgde Australië zo een onoverbrugbare 2-0 voorsprong. In het afsluitende dubbel trokken Kuzmova en Tereza Mihalikova met 2-6, 6-3 en 10/6 aan het langste eind tegen Sanders en Ellen Perez.

Morgen/woensdag speelt België in de Emirates Arena zijn eerste wedstrijd in groep B tegen de Slovaken. Donderdag wacht een duel met Australië.

Er nemen twaalf landen deel. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales.