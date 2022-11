Groep van orka’s brengt boot tot zinken, bemanning moet vluchten op reddingsbootje

Zo’n zeven orka’s hebben dinsdag een zeiljacht tot zinken gebracht in Portugal. De dieren omcirkelden de boot eerst en begonnen er dan tegen te bonken. Door hun gebundelde kracht kwam er al snel een gat in het schip waardoor er water naar binnen kon. Het is niet de eerste keer dat een groep orka’s toeslaat voor de kust van Portugal.

“We dachten dat de dieren kwamen spelen”, aldus bemanningslid Augustin. “We lieten hen dus doen en zagen helemaal geen gevaar in hun aanwezigheid.” Maar dat veranderde al snel, want in nog geen 45 minuten hadden de orka’s het schip beschadigd. “Ik liep naar de achterkant van de boot en zag dat dat stuk onder water stond”, vertelt hij verder. “Ik riep meteen alle andere crewleden op om op het dak te verzamelen terwijl ik een noodoproep lanceerde.”

De vier mannen werden op het dak al snel opgemerkt door een Zweeds schip in de buurt en werden gered door een reddingsbootje. Ze bleven allemaal ongedeerd.

“Dezelfde groep”

Het is niet de eerste keer dat een groep orka’s voor de kust van Portugal kleine scheepjes aanvalt. In augustus zonken ook al twee boten door orka’s. Sinds 2020 zijn er al meer dan 250 soortgelijke incidenten gemeld in de regio. Volgens onderzoekers gaat het steeds om dezelfde groep. “Het is geen normaal gedrag”, vertelde Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen aan onze krant afgelopen zomer na enkele incidenten. “Het gaat ook om een beperkte groep die enkel daar in de regio zit. Het zou om veertien dieren gaan. De echte reden achter het gedrag weten we nog niet, maar waarschijnlijk heeft één van de dieren ooit een slechte ervaring gehad met een zeilboot en hebben de anderen dat gedrag geleerd.”

Onderzoekers proberen aan de hand van videobeelden en getuigenissen te achterhalen waarom de dieren het doen. En proberen ook methodes te ontwikkelen om de dieren af te schrikken.

(tica, sgg)