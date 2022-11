Waarom het mountainbiken (voorlopig) achterop hinkt: “We hebben een Belgische Van der Poel nodig”

Na het EK veldrijden zit België aan 46 wielermedailles op grote kampioenschappen, een record. Er werd gescoord op de weg, in het veld, op de piste, op een bmx én met een gravelfiets. Eén discipline hinkt achterop: het mountainbiken. Een olympische sport, maar de Belgen doen niet mee voor medailles. “Nog niet. Want er is talent en we doen er alles aan om het mountainbike weer populairder te maken”, zegt bondscoach Filip Meirhaeghe.